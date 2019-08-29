وزير الدفاع الأمريكى يحث إيران على إجراء محادثات مع واشنطن

حث وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبير، إيران على الدخول في مناقشات مع الولايات المتحدة لتخفيف حدة التوتر في منطقة الخليج.



وقال اسبير في أول مؤتمر صحفي رسمي له بعد تأكيده الشهر الماضي: "لا نسعى إلى الصراع مع إيران. نريد أن نتعامل معهم دبلوماسيا، مضيفًا "الرئيس الأمريكي قال مرة أخرى إنه على استعداد للقاء قادة إيران."



وأعرب اسبير عن أمله في أن يوافق الإيرانيون على اللقاء والتحدث ومساعدتنا في حل هذه القضايا."



وفي اجتماع مجموعة السبع في بياريتز، فرنسا يوم الاثنين، أظهر ترامب، الذي سعت حكومته بقوة للضغط على طهران، انفتاحًا على اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعقد قمة مع نظيره الإيراني حسن روحاني.



وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون: "إذا كانت الظروف صحيحة، فسأوافق بالتأكيد على ذلك".



قد يكون ذلك بمثابة كاسحة الجليد اللازمة لإنهاء أكثر من عامين من الأعمال القتالية المتزايدة بين البلدين.



وتصاعدت التوترات بشأن هذه الخطوة تدريجيًا، حيث استولت إيران على ناقلات النفط في الخليج في الأشهر الأخيرة واحتجزت بريطانيا ناقلة إيرانية قبالة جبل طارق.



في أعقاب ذلك، أطلقت الولايات المتحدة "عملية الحراسة"، وهي عملية بحرية لحماية الملاحة التجارية في الخليج.



وقال إسبير: "يسرني أن أبلغكم أن عملية الحارس قد بدأت، وانضمت إلينا المملكة المتحدة وأستراليا والبحرين في هذا الجهد"، مضيفًا أن دولًا أخرى من المحتمل أن تنضم قريبًا، وأن العملية ساعدت في تهدئة المنطقة.



وقال "نريد التحدث إلى إيران والتحدث عن طريق دبلوماسي إلى الأمام"، مضيفًا: "لست متأكدًا من أنني على استعداد لاستئناف الأزمة حتى الآن.