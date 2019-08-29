نيويورك تايمز: حرب الظل بين إسرائيل وإيران تتصاعد

سلطت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الخميس، الضوء على التصعيدات الأخيرة بين إيران وإسرائيل في المنطقة، مشيرة إلى أن حرب الظل بين الجانين تتصاعد وتندلع.



ونفذت إسرائيل سلسلة من الهجمات في منطقة الشرق الأوسط في الأسابيع الأخيرة لمنع إيران من تزويد حلفائها العرب بصواريخ موجهة بدقة وطائرات بدون طيار وغيرها من الأسلحة المتطورة التي يمكن أن تتحدى دفاعات إسرائيل.



وبحسب الصحيفة الأمريكية، تمثل الهجمات تصعيدًا جديدًا في حرب الظل بين إيران وإسرائيل، والتي اقتحمت العراء وتهدد ببدء مواجهة أوسع نطاقًا.



وقتلت غارة جوية إسرائيلية اثنين من المتشددين الإيرانيين المدربين في سوريا، وأطلقت طائرة بدون طيار انفجارًا بالقرب من مكتب حزب الله في الضواحي الجنوبية لبيروت وغارة جوية في القائم، فضلًا عن استهدافها مواقع عسكرية لمليشيا الحشد الشعبي الموالي لإيران في العراق.



وتتهم إسرائيل إيران بمحاولة إنشاء خط إمداد بري بالأسلحة عبر العراق وشمال سوريا إلى لبنان.



وقال المسؤولون والمحللون إن الهجمات، التي اعترفت إسرائيل علنا بها واحدة فقط، كانت تهدف إلى إيقاف إيران والإشارة إلى وكلاءها بأن إسرائيل لن تتسامح مع أسطول من الصواريخ الذكية على حدودها.