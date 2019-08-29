الليلة.. "العلايلى" و"محرم" يناقشان سينما نجيب محفوظ

فى إطار الاحتفال بافتتاح متحف الأديب العالمى "نجيب محفوظ"، يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، فى الثامنة مساء اليوم الخميس، بقصر السينما في مقره الكائن بجاردن سيتى٬ ندوة بعنوان "سينما نجيب محفوظ"، تستعرض الندوة أهم الأفلام السينمائية المأخوذة عن روايات الأديب الراحل.



تستضيف الندوة الكاتب الكبير يوسف القعيد، الفنان عزت العلايلى، السيناريست مصطفى محرم، الفنان كمال أبو رية، ويديرها الفنان تامر عبد المنعم.



يعقب الندوة عرض فيلم "أهل القمة" قصة الأديب الكبير، سيناريو وحوار مصطفى محرم، وإخراج على بدرخان، بطولة: سعاد حسنى، نور الشريف، عزت العلايلى٬ عايدة رياض.



يشار إلى أن روايات "محفوظ" كانت معينا كبيرا للسينما المصرية٬ فقد تحولت أكثر من رواية له إلى أفلام تعد من كلاسيكيات السينما المصرية نذكر منها٬ الثلاثية: بين القصرين٬ قصر الشوق٬ السكرية٬ الطريق٬ ثرثرة فوق النيل٬ ميرمار٬ السمان والخريف٬ الشحاذ٬ الحب فوق هضبة الهرم٬ زقاق المدق٬ بداية ونهاية٬ عصر الحب٬ وكالة البلح٬ الشيطان يعظ٬ اللص والكلاب٬ خان الخليلي وغيرها.