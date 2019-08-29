الصحة النفسية تكشف برامج علاج الإدمان بمستشفياتها

أعلنت الدكتورة رغدة الجميل مدير إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، عن برامج علاج مرضى الإدمان بمستشفيات الصحة النفسية، لتغطية جميع الحالات المترددة على المستشفيات.



وأوضحت لـ"الدستور" أن برامج العلاج تشمل، الحجز بمراكز علاج الإدمان فى مستشفيات الصحة النفسية، أو المتابعة من خلال الرعاية النهارية والعيادات الخارجية وبرامج المتابعة الخارجية.



وقالت إن برامج التأهيل النفسي للإقلاع نهائيًا عن المخدرات من أهم مراحل العلاج، والتي تتم من خلال جلسات التأهيل النفسي والعلاج المعرفي السلوكي، والتي تتم داخل وخارج المستشفى.



وأشارت إلى افتتاح عيادة لعلاج الإدمان بمستشفى بني سويف للصحة النفسية، اليوم الخميس، تمهيدًا لافتتاح قسم داخلي كامل خلال شهر.



يذكر أن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة والسكان، قد أكدت أن هناك خطة مستمرة لافتتاح عيادات ومراكز علاج إدمان جديدة بمستشفيات الصحة النفسية، لتغطية جميع الحالات المترددة على المستشفيات طلبًا للعلاج في كافة المحافظات.