اليمن.. وصول قوات تعزيزية من الحزام الأمنى إلى عدن

أفادت شبكة سكاي نيوز في نبأ عاجل، عن وصول لواء من قوات الحزام الأمني إلى عدن قادما من محافظة الضالع للمشاركة في تأمين المدينة والانتشار في أطرافها لتثبيت الأمن والاستقرار فيها.



وأضافت الشبكة الاخبارية، أن وصول القوات جاء بالتزامن مع دخول تعزيزات كبيرة إلى مدينة عدن قادمة من عدد من المناطق في محافظتي لحج والضالع للمشاركة في تأمين المدينة وتثبيت استقرارها.



وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر محلي وآخر عسكري لفرانس 24 في اليمن أن القوات الحكومية اقتربت من استعادة مدينة عدن التي يسيطر عليها الانفصاليون الجنوبيون منذ 10 أغسطس.



من جانبه، كتب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني على تويتر أن القوات الحكومية دخلت مطار المدينة، بينما أفاد مصدر أمني أن هناك حرب شوارع تدور في مناطق متفرقة بالمدينة.