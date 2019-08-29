اليوم.. مناقشة رواية "بنات الباشا" بنادى المركز الثقافى

ينظم المركز الثقافي بأرض الجولف٬ بمقره الكائن خلف سنترال ألماظة بمصر الجديدة٬ في السادسة والنصف مساء اليوم الخميس٬ أمسية ثقافية لمناقشة رواية "بنات الباشا" للكاتبة نورا ناجي والصادرة عن دار أجيال للنشر٬ هذا ويناقش الرواية الشاعر والروائي٬ محمود فهمي.



تتناول الكاتبة نورا ناجى فى رواية "بنات الباشا" قصص النساء اللاتى فقدن الأمل والرغبة فى الحياة، وكما صرحت نورا فإن الرواية تطرح تساؤلات: ماذا لو كان هناك فتاة ترصد هذه الحكايات، وتحاول أن تمنح صاحباتها الأمل والحق فى الحياة؟ وماذا سيحدث لو تغيرت نهايات القصص واستطاعت هذه الفتاة أن تهزم الحزن والمرض والإحباط والخوف لديهن حتى لو كان فى هذا نهايتها هى؟.



وعن الرواية تقول "ناجي": "استوحيت قصص السيدات من محل التجميل الذي أذهب له، فهناك يتم إطلاق لقب الباشا على الرجل مالك الدار، لذلك قررت أن يكون اسم روايتي بنات الباشا."