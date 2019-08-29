بالصور.. حشود جماهيرية فى الليلة الـ11 لمهرجان القلعة

تابعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة٬ الليلة الحادية عشر من فعاليات الدورة ٢٨ لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.



وقالت "عبد الدايم": إن الحشود الجماهيرية الضخمة منذ بدء المهرجان فى مسرح المحكى٬ يعد ثمرة لجهود تنفيذ استراتيجية تحقيق العدالة الثقافية الهادفة إلى الوصول بالمنتج الفكرى والفنى إلى أبناء الشعب. إن الإقبال على أنهار الإبداع التى تدفقت خلال الفعاليات عكست الوعى المجتمعى بأهمية وتأثير الثقافة والفنون فى بناء الإنسان والسمو بالوجدان والارتقاء بالسلوك.



وكانت الأمسية قد استضافت الفرقة الهندية الدولية للفنون الشعبية وبغدادى بيج باند بقيادة الدكتور مجدى بغدادى، والنجم مدحت صالح.



ظهرت فى البداية الفرقة الهندية بملابسها الزاهية لتقدم عدة فقرات شملت أغانى ورقصات مبهرة فردية وجماعية عبرت عن التراث فى بلاد السحر والخيال ولاقت استحسان وقبول الحضور.



ثم قدم فريق بغدادى بيج باند مجموعة من أشهر أعمال الجاز الموسيقية والغنائية٬ إلى جانب مختارات من الألحان العربية التى أعيد صياغتها فى قالب الجاز٬ أداها الفريق ببراعة واقتدار نالت الإعجاب.



وبرونق صوته المعهود المرصع بالروح المصرية تغنى النجم مدحت صالح بجواهر من أعماله الفنية بمصاحبة عازف البيانو الشهير "عمرو سليم" وفرقته كان منها: النور مكانه فى القلوب، المليونيرات، قلب واحد، الدنيا علمتنى، بنتى وحبيبتى، البلياتشو، حبيبى يا عاشق، زى ما هى حبها، بحلم على قدى، كوكب تانى، وعدى، شبكوا إيديكو، الله يا سيدى، ومن الروائع التراثية ٣ سلامات، واختتم الحفل ب ابن مصر التى تفاعل معها الجمهور مرددا كلماتها.