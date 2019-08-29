مواجهات سهلة لكبار إنجلترا فى كأس الرابطة

يستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية، بخروجه لمواجهة بريستون نورث إيند المنافس في الدرجة الثانية، فيما يحل ليفربول ضيفا على ميلتون كينز دونز المنتمي للدرجة الثالثة بعد إقامة قرعة الدور الثالث اليوم الأربعاء.



ويستضيف مانشستر يونايتد منافسه روتشدال المنافس في الدرجة الثالثة، فيما ينتظر تشيلسي وصيف البطل في الموسم الماضي الفائز من جريمسبي المنتمي للدرجة الرابعة أو ماكلسفيلد تاون، فيما يلعب آرسنال ضد نوتنجهام فورست الذي يشارك في الدرجة الثانية.



ويحل ساوثهامبتون ضيفا على جاره بورتسموث، فيما يخرج توتنهام هوتسبير لمواجهة كولشستر يونايتد المنتمي للدرجة الرابعة الذي أخرج كريستال بالاس المنافس في الدوري الممتاز من الدور الثاني.



وتقام المباريات بدءً من 23 سبتمبر المقبل.