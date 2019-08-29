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رياضة

رئيس الزمالك يفتح النار على "الجناينى" و"الغندور"

الخميس 29/أغسطس/2019 - 04:05 ص
جريدة الدستور
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أعلن رئيس نادي الزمالك، رفضه التام التعامل مع جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام الجديد، مؤكدًا أنه تقدم ببلاغات منذ 4 شهور لمحاكمة الغندور بسبب 4 رسائل نصية عبر الهاتف أرسلها له.

وقال رئيس الزمالك، عبر تصريحات تليفزيونية، إن عودة جمال الغندور لإدارة التحكيم المصري بداية سيئة للجنة الخماسية التي تدير الاتحاد مهاجمًا عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة المؤقت بسبب هذا الاختيار.

وأضاف: "الجنايني الزملكاوي اختار الغندور لأن الأهلي أظهر له العين الحمراء منذ بداية المهمة، كما أنه قام بتسليم المهمة فعليًا لأحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق".

وأشار إلى أنه سيقود ثورة أعضاء الجمعية العمومية ضد "الجنايني" لأن لائحة اتحاد الكرة لا تشمل تعيين لجنة مؤقتة على الإطلاق بل يدير الأمور المدير التنفيذي.

وأوضح أنه لن يدير مباريات الزمالك أي حكم مصري في عهد جمال الغندور على الإطلاق، مؤكدًا أنه لن يترك "الجنايني" وسيلاحقه للإطاحة به وسيذهب لاتحاد الكرة لمراجعة "الجنايني" في القرار.

وأشار إلى أن "الجنايني" كان أحد أعضاء مجلس الزمالك السابق برئاسة ممدوح عباس ودمر القلعة البيضا،ء كما أن المسؤول الزملكاوي يساهم للأسف في تدمير النادي مثلما حدث مع حسن صقر وخالد عبدالعزيز.

وفتح مرتضى النار على محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك السابق الذي انضم للمقاصة لتعمده الخشونة ضد لاعبي الفريق الأبيض، مؤكدًا أن إبراهيم كان البعض يمجده لأنه ابن النادي.

وانتقد رئيس الزمالك حكم المباراة محمد معروف بسبب قراراته العكسية وعدم منح ميدو جابر لاعب المقاصة الإنذار للتمثيل، منتقدًا خشونة لاعبي الفريق الفيومي بشكل واضح ضد الزمالك.

وفاز الزمالك على مصر المقاصة بهدف نظيف في ربع نهائي كأس مصر ليضرب موعدًا مع الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل.

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