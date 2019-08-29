مقتل 3 مدنيين فى هجوم إرهابى ببوركينا فاسو

قتل 3 أشخاص، الأربعاء، في هجوم إرهابي نفذه 4 مسلحين على دراجات بخارية بقرية كوراو شمالي بوركينا فاسو.



وتواجه بوركينا فاسو هجمات إرهابية منذ 4 أعوام، خصوصا في شمال البلاد وشرقها، أوقعت أكثر من 500 قتيل.



وتركّزت الهجمات الإرهابية بداية في شمال البلاد، ثم توسّعت إلى مناطق أخرى مثل الشرق المحاذي لتوجو وبنين، والذي بات ثاني منطقة كبرى تعاني من انعدام الأمن.



والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع إلحاق 500 جندي "في شكل استثنائي" بالقوات المسلحة، التي تعرضت لسلسلة اعتداءات دامية مؤخرا.



ومنتصف الشهر الجاري قتل 24 عسكريا في هجوم استهدف قاعدة عسكرية في شمال بوركينا فاسو، في ضربة غير مسبوقة لجهوده في مكافحة الإرهاب.