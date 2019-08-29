صحيفة: هجوم أمريكا الإلكترونى أضر بقدرة إيران على استهداف ناقلات النفط

قالت صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، إن الهجوم الإلكتروني الأمريكي على قاعدة بيانات يستخدمها الحرس الثوري الإيراني في شن هجمات ضد ناقلات النفط، ساعد في تقليل طهران من استهدافها لحركة الشحن في الخليج العربي.



وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أنه تم القضاء على قاعدة بيانات يستخدمها الذراع شبه العسكري الإيراني في شن هجمات ضد ناقلات النفط في هجوم إلكتروني أمريكي، في يونيو الماضي، مما قلل مؤقتًا من وسائل طهران لاستهداف حركة الشحن في الخليج العربي.



وقالت الصحيفة إن إيران تحاول إعادة شبكات الاتصالات العسكرية إلى الإنترنت واستعادة المعلومات المفقودة في الهجوم على فيلق الحرس الثوري الإيراني.



وجاء الهجوم، الذي يعد جزءًا من حرب إلكترونية غير معلن بين الولايات المتحدة وإيران، ردًا على قيام إيران بإسقاط طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار قالت إنها تنتهك المجال الجوي الإيراني.