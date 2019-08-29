بعد حديث الرئيس عنها.. أبرز المعلومات عن اتفاقية "التجارة الحرة"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته في الجلسة الثالثة على هامش قمة التيكاد السابعة في اليابان، إن اتفاقية التجارة الحرة بالقارة الإفريقية ستسهم فى تحقيق التنمية المنشودة للدولة الإفريقية.



وفى هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن اتفاقية التجارة الحرة



- اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية هي اتفاقية تجارية بين 49 دولة عضو في الاتحاد الإفريقي.

- تهدف إلى إنشاء سوق موحدة تليها حرية الحركة وعملة موحدة.

- تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة لإفريقيا في كيغالي، رواندا في 21 مارس 2018.

- ويستلزم تصديق 22 دولة حتى تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ وتصبح منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية سارية.

- ستعمل الاتفاقية كمظلة ستضاف إليها مجموعة من البروتوكولات والملحقات.

- استمرت المفاوضات في عام 2018 مع المرحلة الثانية، بما في ذلك سياسة المنافسة والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية، وسيتم تقديم مسودة لجمعية الاتحاد الإفريقي يناير 2020.

- كانت كينيا وغانا أول دولة تضع صكوك التصديق في 10 مايو 2018 بعد التصديق عليها من خلال برلماناتها.

- بعد التصديق من بلدة جامبيا في 2 أبريل 2019، تم الوصول إلى عتبة 22 دولة مصادقة على إنشاء منطقة تجارة حرة بشكل رسمي، كما أنه في 30 أبريل 2019، قدمت جميع الدول المصدقة وثائق تصديقها إلى الاتحاد الإفريقي.



