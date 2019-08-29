هبوط مخزونات الخام الأمريكى يصعد بالنفط 2%

صعدت أسعار النفط نحو 2% الأربعاء، بعد هبوط أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة ساعد في تهدئة المخاوف من ضعف الطلب على النفط، وسط الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 98 سنتا، أو 1.7%، لتبلغ عند التسوية 60.49 دولار للبرميل.



وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 85 سنتا، أو 1.6%، لتسجل عند التسوية 55.78 دولار للبرميل.



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت 10 ملايين برميل الأسبوع الماضي، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل مع تباطؤ الواردات.



وهبط صافي واردات أمريكا من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 1.51 مليون برميل يوميا إلى 2.9 مليون برميل يوميا، في حين انخفضت الواردات في منطقة ساحل الخليج إلى أدنى مستوى مسجل عند 1.2 مليون برميل يوميا.



وعلى مدار الأسابيع الأربعة الماضية، بلغ متوسط واردات النفط الخام حوالي 7 ملايين برميل يوميا، أو أقل بنسبة 12.3% عن فترة الأسابيع الأربعة نفسها في العام الماضي.