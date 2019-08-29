"غنية بالفرص والثروات".. ماذا قال الرئيس السيسى عن إفريقيا فى قمة التيكاد؟

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته فى الجلسة الثالثة للقمة السابعة لـ"التيكاد" أن أفريقيا جاذبة للاستثمار.



وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته في الجلسة الثالثة على هامش قمة التيكاد السابعة في اليابان، إن اتفاقية التجارة الحرة بالقارة الإفريقية ستساهم فى تحقيق التنمية المنشودة للدولة الإفريقية، وفى هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أفريقيا وأسباب جذبها للاستثمار.



تنمية دول أفريقيا

فى أولى جلسات القمة قال الرئيس فى حديثه: "إنه لمن دواعي سروري أن أتحدث اليوم أمام هذا المحفل الذي يجمع أفريقيا مع أحد أقدم شركائها الاستراتيجيين والذي يرتكز على التعاون وتحقيق المصالح المشتركة بهدف دفع جهود التنمية في دول القارة الأفريقية منذ إطلاقه عام 1993. ويمكنني اليوم تأكيد أن شراكتنا في إطار التيكاد حققت قدرًا كبيرًا من الإنجازات، وتفاعلت بالإيجاب مع المعطيات الدولية والإقليمية".



دعم مشاريع الطاقة

وأضاف الرئيس السيسي: "أدعوكم إلى تكثيف تعاوننا العلمي والتنموي للاستفادة من قُدرات القارة الأفريقية الطبيعية في تنويع مصادر الطاقة، من خلال دعم مشاريع الطاقة المُتجددة والنظيفة، بما يُسهم في تخفيف الآثار البيئية لظاهرة تغير المُناخ"



دعوة المؤسسات الخاصة

واستكمل الرئيس تصريحاته عن أفريقيا قائًلا: "إننى أتوجه باسم أفريقيا بدعوة مؤسسات القطاع الخاص العالمية والشركات الدولية مُتعددة الجنسيات للاستثمار في قارتنا، فأسواق أفريقيا مفتوحة والظروف الاستثمارية مُهيئة وأيادينا ممدودة للتعاون وأراضينا غنية بالفرص والثروات، وعزمنا على بناء مُستقبل قارتنا في شتى المجالات لا يلين".



تمويل التنمية بأفريقيا

وأشار خلال حديثه عن أفريقيا: "أُطالب مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بأن تضطلع بدورها في تمويل التنمية بأفريقيا، وتوفير الضمانات المالية لبناء قُدرات القارة بما يُسهم في تعزيز التجارة وزيادة الاستثمار، وأذكرهم دومًا أن لكل قارة خصائصها، ولكل دولة خصوصيتها وظروفها، ولقد آن الأوان بأن تقدم مؤسسات التمويل الدولية أفضل شروط لتمويل جهود التنمية في أفريقيا"