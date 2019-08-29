ليبيا والكويت يناقشان تطورات الوضع على الساحتين الإقليمية والدولية

بحث خالد الجار الله، نائب وزير الخارجية الكويتية، وعلي العلوص، القائم بأعمال سفارة ليبيا لدى الكويت، العلاقات الثنائية بين البلدين.



ووفقًا لجريدة الأنباء الكويتية، تطرق الثنائي خلال مناقشاتهم تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.



كما حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون مكتب نائب الوزير السفير ايهم العمر.



وفي سياق متصل، اجتمع وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي محمد عبدالعزيز في العاصمة الجزائرية، بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، على هامش المؤتمر الوزاري الـ17 لحركة عدم الانحياز.



وبحث عبدالعزيز مع الشيخ صباح الخالد العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة.



وحضر الاجتماع سفير الكويت في الجزائر سعود فيصل الدويش، ومدير إدارة مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية.