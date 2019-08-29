بالفيديو.. كلمة الرئيس السيسى فى جلسة "حوار الأعمال" بقمة التيكاد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن إفريقيا إحدى أكثر المناطق جذبًا للاستثمارات، لافتًا إلى أن القارة الإفريقية تمتلك العديد من الموارد الطبيعية والبشرية، فضلاً عن موقعها المتميز الذى يسهم فى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية من قبل شركاء التنمية.وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بجلسة "حوار الأعمال بين القطاعين العام والخاص"، على هامش القمة السابعة لـ"التيكاد"، فى مدينة يوكوهاما اليابانية، اليوم الخميس، إنه فى إطار حرص الدول الإفريقية على تحقيق التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص من خلال تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من تلك المؤسسات من مختلف دول العالم للاستثمار فى إفريقيا قامت دول الاتحاد الإفريقى بصياغة أهداف أجندة التنمية 2063، والتى أصبحت مرجعا لكافة الدول الإفريقية.وأوضح أنه تم إطلاق المرحلة التنفيذية بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، خلال أعمال القمة الاستثنائية الثانية عشر بالاتحاد الإفريقى، باعتبارها أحد أهم مشروعات التكامل الإفريقى، ومن المنتظر أن يكون لإطلاقها مردود تجارى واستثمارى كبير لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية لشعوبنا فى إفريقيا، حيث تضم هذه المنطقة ما يقرب من 1.2 مليار نسمة، وناتج محلى إجمالى يقدر بـ3.4 تريليون دولار، الأمر الذى يجعل إفريقيا أكثر المناطق جذبا للاستثمارات.وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى، في الجلسة الموسعة الثالثة على هامش القمة السابعة للتيكاد بمدينة يوكوهاما اليابانية.وأفادت فضائية "اكسترا نيوز"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شارك في الجلسة الثالثة، والتي تعقد تحت عنوان "حوار الأعمال بين القطاعين الخاص والعام".