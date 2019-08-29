3 سبتمبر.. تجديد حبس معاذ الشرقاوى أمام دائرة جديدة

قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 30 جنايات إرهاب، إحالة نظر تجديد حبس المتهم "معاذ الشرقاوي"، لدائرة أخرى، وتحديد جلسة 3 سبتمبر المقبل لنظر تجديد حبسه على ذمة اتهامه في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة، والمتهم فيها بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون.



ويواجه المتهمين في القضية اتهامات نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.



