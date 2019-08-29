تحرير 59 محضرًا فى حملة تموينية بالأقصر

وجه الدكتور تامر صلاح وكيل أول وزارة التموين بالأقصر، بحملة تمونيية موسعة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية ببندر الأقصر والكرنك والطود والعديسات والمريس ومصنع تعبئة البوتاجاز وفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة وبرفقته إدارة التجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية وإدارة التفتيش الفني والإداري.



وأسفرت الحملة عن تحرير 59 محضرًا ومخالفة تموينية شملت: 8 عدم اعلان عن الأسعار، ومخالفة القرار 330 لسنة 2019، وحالتين إدارة منشاة دون ترخيص، ومحضر سلع منتهية الصلاحية، و9 توقف مخبز بلدي، و10 محاضر عدم وجود سجلات بمخبز بلدى، 3 عدم وجود قائمة أسعار بمخبز بلدي، 3 تصرف دقيق مخابز بلدية، ومحضر عدم وجود شهادة صحية، ومحضرين عدم نظافة مخبز بلدي، و4 انتاج خبز ناقص الوزن، و16 تقرير مخابز بلدية، وتم عرض المحاضر علي النيابة العامة لإتخاذ اللازم قانونا.