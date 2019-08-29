الرئيس السيسى: مصر تسعى لتعزيز العمل المشترك بين الدول الإفريقية

اتفاقية التجارة الحرة بالقارة الإفريقية ستسهم فى تحقيق التنمية المنشودة للدولة الإفريقية.



ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى، في الجلسة الموسعة الثالثة على هامش القمة السابعة للتيكاد بمدينة يوكوهاما اليابانية.



وأفادت فضائية "اكسترا نيوز"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشارك حاليًا في الجلسة الثالثة، والتي تعقد تحت عنوان "حوار الأعمال بين القطاعين الخاص والعام".

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر لن تتوانى عن بذل أي جهد؛ لتعزيز العمل المشترك بين الدول الإفريقية.وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بجلسة "حوار الأعمال بين القطاعين العام والخاص"، على هامش القمة السابعة لـ"التيكاد"، فى مدينة يوكوهاما اليابانية، اليوم الخميس، أن إفريقيا إحدى أكثر المناطق جذبًا للاستثمارات.وأوضح الرئيس إن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لتوفير فرص العمل، لافتًا إلى أن