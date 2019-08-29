تجديد حبس متهمين بالانضمام لجماعة محظورة 15 يومًا

قررت نيابة امن الدولة العليا تجديد حبس متهمين 15 يومًا علي ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة محظورة.



وكشفت التحريات الأولية عن انضمام المتهمين إلى جماعة إرهابية، وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب، والمشاركة فى اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.



ونسبت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول، للمتهمين في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، الانضمام لجماعة إرهابية، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.