لافروف يعلن عن لقائه وزير الخارجية الايرانى الاثنين المقبل

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عن لقاء يجمعه بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في 2 سبتمبر المقبل؛ لمناقشة الوضع في منطقة الخليج وقضية الإتفاق النووي.



وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة بإسم الخارجية الروسية، إنه من المتوقع أن يقوم ظريف بزيارة الي موسكو في سبتمبر المقبل للقاء لافروف، مشيرة الي انه من المخطط بحث القضايا الملحة للتعاون الثنائي.



وأضافت زاخاروفا، أن الاتفاق النووي الايراني سيحظى بإهتمام في المناقشات بيهنما، فضلًا عن تبادل الآراء حول الأجندة الاقليمية والدولية، وفق لوكالة روسيا اليوم.



وأشارت زاخاروفا إلى أن الجانب الروسي مهتم "بمواصلة الحوار المبني على الثقة مع الشركاء الإيرانيين في سياق الاتفاقات التي توصل إليها الرئيسان الروسي والإيراني"، فلاديمير بوتين، وحسن روحاني، اللذان قالت إنهما "يجريان لقاءات ويتبادلان آراءهما بصورة دورية".