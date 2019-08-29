الرئيس السيسى: اتفاقية التجارة الحرة ستُحقق التنمية للدول الإفريقية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته في الجلسة الثالثة على هامش قمة التيكاد السابعة في اليابان، إن اتفاقية التجارة الحرة بالقارة الإفريقية ستسهم فى تحقيق التنمية المنشودة للدولة الإفريقية.



ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى، في الجلسة الموسعة الثالثة على هامش القمة السابعة للتيكاد بمدينة يوكوهاما اليابانية.



وأفادت فضائية "اكسترا نيوز"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشارك حاليًا في الجلسة الثالثة، والتي تعقد تحت عنوان "حوار الأعمال بين القطاعين الخاص والعام".

