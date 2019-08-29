الرئيس السيسى وشينزو آبى يترأسان الجلسة الثالثة لـ"قمة التيكاد"

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى إلى القاعة، التى ستعقد بها الجلسة الموسعة الثالثة على هامش القمة السابعة للتيكاد بمدينة يوكوهاما اليابانية.



وأفادت فضائية "اكسترا نيوز" في خبر عاجل لها، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشارك حاليًا في الجلسة الثالثة، والتي تعقد تحت عنوان "حوار الأعمال بين القطاعين الخاص والعام".



