مرشحة لرئاسة تونس تتهم الإخوان باستعمال حزب سياسى ستارا لهم

اتهمت عبير موسى، المرشحة للانتخابات الرئاسية في تونس، الإخوان المسلمين في تونس بإستعمال "حزب نداء تونس" ستارًا لهم.



فيما اعتبرت موسى، أن صعود الإخوان إلى سبل الحكم بمثابة كارثة سياسية في تونس، وهو ما أدى بنا الي الاختيارات السياسية والاقتصادية الخاطئة، وذلك أثناء المرحلة التي تلت سقوط حكم زين العابدين بن علي.



كما اعتبرت أن "حزب نداء تونس تم استعماله كستار أمام الإخوان الذين اختفوا وراءه ليواصلوا تغلغلهم في مفاصل الدولة والأمور السياسية والقانونية، وطبعا الضبابية التي نعانيها اليوم هي نتيجة هذه التحالفات ضد الطبيعة.



وأكدت موسى في تصريحات صحيفة لها، عن خوضها تجربة الانتخابات الرئاسية في تونس، مشيرة إلى أن ترشحها نابع من إدارة حزب الدستوري الحر.



وأضافت أنه "نابع أيضا من أنني أحمل برنامجا انتخابيا يختلف تماما عن بقية المرشحين، ويتسم بالوضوح التام وموقف واضح من الإسلام السياسي والإخوان، وموقف واضح من ضبابية المشهد السياسي، ويحمل عدة إجراءات لتصحيح المسار والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي حظوظي وافرة وجدية ولا مجال للتنازل أو للانسحاب".