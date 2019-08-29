كيز تصعد لثالث أدوار أمريكا المفتوحة

تأهلت الأمريكية ماديسون كيز، اليوم الأربعاء، للدور الثالث في بطولة أمريكا المفتوحة على حساب منافستها الصينية لين زهو.



وتغلبت اللاعبة المحلية على منافستها الآسيوية بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-1 في مباراة لم تستغرق سوى ساعة و8 دقائق.



وتنتظر كيز في الدور الثالث معرفة الفائزة من مواجهة مواطنتها صوفيا كينين والألمانية لاورا سيجموند.



وصعدت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة الخامسة للبطولة طريقها ببراعة إلى الدور الثاني من أمريكا المفتوحة، بالفوز 6 1 و7 5 على الأمريكية ويتني أوسيجوي التي شاركت في البطولة ببطاقة دعوة (وايلد كارد).



وفازت الأمريكية صوفيا كينن المصنفة الـ20 للبطولة على مواطنتها كوكو فانديفيجه 7 6 (7 4) و6 3 لتلتقي في الدور الثاني مع الألمانية لورا سيجموند، التي تغلبت على البولندية ماجدالينا فيتش 5 7 و6 3 و6 4.