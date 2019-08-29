22 يومًا على تعيين النائب العام الجديد

تنتهي في 19 سبتمبر المقبل، مدة المستشار نبيل صادق في منصب النائب العام، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة في آلية وطريقة تعيين النائب العام الجديد، وفقًا لما أوردته الفقرة الثانية من المادة 189 من الدستور بعد تعديلها وموافقة الشعب عليها.



ووفقا للتعديل الجديد سيقوم رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام من ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.



ومن بين الأسماء المرشحة لتولي المنصب، المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع لخبراته في النيابة العامة حيث عمل أكثر من 7 أعوام في محيط دائرة مكتب النائب العام وترقى لرئيس المكتب الفني للنائب العام ومتحدثًا باسم النيابة العامة، والمستشار زكريا عبد العزيز عثمان مساعد وزير العدل.



كما ذكر أسم المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد ورئيس الوفد القضائي المصري، الذي سافر إلى روما بشأن تحقيقات مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجينى، وهو من الشخصيات الحاسمة التي لا تسمح بالتدخل فى مهام عملها، ولا تخضع لأية مؤثرات خارجية.



وترقي سليمان منذ عمله بالنيابة العامة في المناصب القضائية وتولى منصب رئيس نيابة بالمكتب الفني للنائب العام لمدة ثلاث سنوات، وحصل على ترقية أخرى عام 1999، فأصبح محاميًا عامًا، وبعد ذلك شغل منصب محام عام لنيابات شرق القاهرة منذ ٢٠٠١ إلى عام 2003، وشغل منصب وكيل إدارة النيابات على مستوى الجمهورية من ٢٠٠٣ إلى عام ٢٠٠٦، كما تولى التحقيق في ملف أحداث الأمن المركزي عام ١٩٨٦، وتولى منصب رئيس نيابات استئناف القاهرة فى ٢٠٠٦.