ميلان يرحب ببيع نجمه لتورينو مقابل 25 مليون يورو

يسعتد تورينو لإبرام صفقة كبرى من صفوف ميلان، قبل أيام قليلة من انتهاء الميركاتو الصيفي في أوروبا يوم 2 سبتمبر المقبل.



ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، فإن تورينو يرغب في ضم الدولي التركي هاكان كالهانجولو، لاعب الروسونيري.



من جهته، لا يمانع ميلان في بيع لاعبه، الذي كان محط أنظار العديد من الأندية الإنجليزية هذا الصيف، لكن ميلان حدد السعر المطلوب في لاعبه، في انتظار رد تورينو.



واشترط ميلان الحصول على 25 مليون يورو على أقل تقدير، من أجل الموافقة على بيع هاكان.



وارتبط اسم اللاعب التركي كالهانجولو، هذا الصيف بالانتقال لعدة أندية إنجليزية، أبرزها وست هام يونايتد، وواتفورد لكن لم تتم أي صفقة.