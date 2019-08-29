متابعة لإصلاح كسر خط المياه المغذى لمدينتى الشروق وبدر

أعلن المهندس عبد الروؤف الغيطي رئيس جهاز مدينة الشروق، عن أنه جاري الإنتهاء من أعمال الإصلاح بخط المياة الـ1000 المغذي لمدينتي الشروق وبدر، موضحًا أنه سيتم إعادة ضخ المياه مره أخرى بكامل طاقتها.



وقال المهندس عمار مندر رئيس جهاز مدينة بدر، إنه جاري المتابعة المستمرة لحين أن يتم ضخ المياة وبالوقف على الأعمال التي تتم في الصيانة.



يأتي ذلك في اطار المتابعة المستمرة لجهاز مدينة بدر للوقوف علي حل المشاكل التي تواجه الموطنين في المدينة.