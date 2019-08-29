إيران تسجن ناشطة 24 عامًا بسبب احتجاجها على الحجاب والنظام

قضت محكمة الثورة في طهران، بالسجن 24 عامًا، ضد الناشطة المدنية صبا كرد افشاري، بسبب احتجاجها على الحجاب والنظام الإيراني، بحسب ما أفاد مركز حقوق الإنسان في إيران، الأربعاء.



وذكر المركز الإيراني- أن "محكمة الثورة برئاسة القاضي المتشدد إيمان أفشاري، اتهمت الناشطة المدنية صبا كرد افشاري بنشر الفساد والدعارة والتحريض على خلع الحجاب، وعاقبتها بالسجن لمدة 15 عامًا".



وأضاف: "كما جرى الحكم بالسجن ضد صبا كرد أفشاري بالسجن سنة وستة أشهر بتهمة التحريض على النظام الإيراني، فيما حكمت عليها أيضًا بالسجن 7 سنوات وستة أشهر، بتهمة التواطئ مع جهات معادية ضد الأمن القومي، فضلًا عن حرمانها من الأنشطة الإجتماعية".



وكانت السلطات الأمنية الإيرانية اعتقلت في الأول من يونيو الماضي، الناشطة المدنية صبا كرد أفشاري، بعد مداهمة منزلها بالعاصمة طهران وجرى نقلها إلى السجن بعدما أعلنت احتجاجها ضد الحجاب.



وقال هادي قيمي، المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان في إيران: "تستخدم السلطات الإيرانية كل آليات الدولة لسحق المعارضة للحجاب القسري، لكن مع وجود أكثر من نصف السكان ضدها، فإن المد يزداد ضدهم".



وأضاف: "لكنها لم تكن هي القاضية الوحيدة المدانة، فقد حُكم على 9 ناشطين آخرين في مجال حقوق الإنسان بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة الدعاية ضد الدولة وتكوين الجمعيات والتآمر ضد الأمن القومي".