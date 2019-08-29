مسؤول إيرانى يعترف بالضغوطات الأمريكية على طهران

أعلن المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده لن تقبل أي مفاوضات مع الولايات المتحدة في ظروف الضغوط الأمريكية المتواصلة على طهران.



جاء ذلك، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين الماضي، استعداده للقاء بالرئيس الايراني حسن روحاني، إذا كانت الظروف مناسبة.



وفي السياق، طلب الرئيس الإيراني حسن روحاني من ترامب اتخاذ الخطوة الأولى، ورفع العقوبات الأمريكية على إيران، التي أدت إلى تدهور الاقتصاد الإيراني.



وتتصاعد حدة التوترات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة، بسبب انسحاب الأخيرة من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، مع القوى الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، فضلًا عن استهداف إيران لناقلات النفط عبر الخليج العربي.

