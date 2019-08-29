ضبط شخص ينتحل صفة طبيب داخل عيادة ببنى سويف

تمكنت حملة مشاركة من وحدة مباحث التموين، بالاشتراك مع إدارة العلاج الحر والتفتيش الصيدلى بمديرية الصحة فى الساعات الأولى من صباح اليوم من ضبط شخص ينتحل صفة طبيب ويكشف على المرضى داخل عيادته الخاصة بإحدى قرى مركز بنى سويف.



ووردت معلومات لوحدة مباحث التموين بمديرية أمن بنى سويف ومديرية الصحة تفيد بقيام شخص ويدعى "م.ع" 32 سنة بإدارة عيادة خاصة داخل أحد المنازل بمركز بنى سويف، ويكشف على المرضى منتحلا صفة طبيب.



وقامت الحملة برئاسة عقيد دكتور محمد محفوظ رئيس مباحث التموين، وبصحبة دكتور بسام رونز مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور أحمد عبد العظيم طه نائب مدير العلاج الحر، والدكتور جورج إسكندر عطية مفتش صيدلي ونائب مدير مراقبة العهد، إلى محل البلاغ، وضبطت الحملة الشخص وبحوزته كارنيه نقابة أطباء مزور وترخيص مزاولة مهنة مزور وإثبات قيد يفيد أنه طالب بالفرقة السادسة كلية الطب.



كما ضبطت الحملة أدوية سارية الصلاحية ومسجلة بوزارة الصحة وأدوية منتهية الصلاحية وأدوية تأمين صحي وخاصة بوزارة الصحة والسكان وعينات مجانية وأدوية مهربة وأدوية جدول تاني مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية.



وضبطت الحملة جهاز سونار وسرير كشف وجهاز ضغط وسماعه وأدوات جراحية تستعمل في العمليات، ودلت التحريات الأولية أن المتهم طالب مفصول من كلية الطب بجامعة الفيوم وينتحل صفة طبيب، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق‎.