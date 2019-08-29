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عالم

مقتل عنصرين من الحشد الشعبى فى الفلوجة

الخميس 29/أغسطس/2019 - 01:15 ص
جريدة الدستور
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أفادت مصادر أمنية، مساء الأربعاء، في العراق بمقتل 2 وإصابة ثالث من عناصر الحشد بهجوم مسلح استهدف نقطة أمنية في ناحية الخيرات شمال شرق الكرمة شرقي الفلوجة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

على صعيد آخر هددت ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، الأربعاء، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر مهاجمتها أو انتقاد قادتها، وسط الجدل المتصاعد في البلاد بشأن الطائرات المسيرة التي استهدفت مخازن أسلحة للحشد الأسبوع الماضي.

وانتقد كثير من النشطاء العراقيين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية ميليشيات الحشد، وبالتحديد رئيسها ونائبه، واتهموهم بجر العراق إلى حرب بالوكالة عن إيران مع الولايات المتحدة.

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