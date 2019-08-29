كلاوديو برافو يعود لمنتخب تشيلى بعد غياب عامين

سيعود الحارس المخضرم كلاوديو برافو لحماية عرين منتخب تشيلي بعد غياب نحو عامين، خلال مواجهتي الأرجنتين وهندوراس الوديتين الشهر المقبل، وفقا للقائمة التي أعلنها المدرب الكولومبي رينالدو رويداس.



ويعد ظهور حارس مانشستر سيتي الإنجليزي أبرز المستجدات في قائمة "لا روخا" التي تضم 24 لاعبا، ليس من بينهم الثلاثي أرتورو فيدال وجاري ميديل وأليكسيس سانشيز.



وخاض برافو آخر مباراة له مع منتخب تشيلي في 10 أكتوبر 2017، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا، وانتهت بخسارة بثلاثية نظيفة أمام البرازيل، وتبخر معها حلم التأهل للمونديال.



وبعد أن تولى رويدا مهمة تدريب تشيلي استدعى الحارس صاحب الـ36 عاما لقائمة تشيلي، ولكن الأخير رفض بداعي ظروف عائلية خاصة.



ويلتقي منتخب تشيلي مع الأرجنتين في 5 سبتمبر المقبل في الولايات المتحدة، وستواجه بعدها بـ5 أيام منتخب هندوراس.



وتجدر الإشارة إلى أن برافو انضم للمنتخب الأول في 2004، وشارك معه في 119 مباراة، وأسهم في فوزه بلقب كوبا أمريكا في عامي 2015 و2016.