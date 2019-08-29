بالأسماء.. إصابة 13 شخصًا فى انقلاب سيارتين بصحراوى بنى سويف

أصيب 13 شخصا، فى الساعات الأولى من اليوم الخميس فى حادث انقلاب سيارتين ملاكى وأخرى ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى بمدخل مدينة بنى سويف إتجاه محافظة المنيا.



وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى بدائرة مدينة بنى سويف.



وانتقلت 6 سيارات تابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع الواقعة، وتبين أن المصابين هم: "طه عبد الفتاح محمد 30 سنة عامل مصابا اشتباه كسر بالساق اليمنى، أحمد حسان حسن 60 سنة بالمعاش مصابا بكدمات بالصدر وسحجات، طه محمود نور الدين 19 سنة طالب مصابا بسحجات وكدمات، صباح كامل أحمد 25 سنة بدون عمل مصابة باشتباه كسر بالزراع الأيسر، محمود عبد السلام هاشم 22 سنة طالب مصابا بجروح وسحجات بالجسم.



كما نقلت سيارات الإسعاف جنا حاتم عبد الحميد 7 سنوات مصابة بجروح وكدمات، مازن أحمد عبد الحميد 3 سنوات مصابا بسحجات بالجسم، محمد أحمد عبد الحميد ٦ سنوات مصابا بسحجات وكدمات طفل متفرقة بالجسم، يارا أحمد عبد الحميد سنة مصابة بجرح بالرأس، عبد الله فكرى إدريس 24 سنة سائق مصابا باشتباه خلع بالكتف الأيسر، على خيرى أحمد 31 سنة عامل مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقرى، وليد السيد رمضان 19 سنة طالب مصابا باشتباه كسر بالضلوع، خالد السيد رمضان 21 سنة طالب مصابا باشتباه كسر بالزراع الأيمن وجميعهم مقيمون محافظة سوهاج‎.



تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.