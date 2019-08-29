سفيتولينا تقصى فينوس ويليامز من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

حجزت الأوكرانية يلينا سفيتولينا مقعدها في الدور الثالث ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس، خاتمة البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام"، بعد إطاحتها بالأمريكية المخضرمة فينوس ويليامز من الدور الثاني مساء الأربعاء، بالفوز عليها بمجموعتين دون رد.



واستغلت الأوكرانية الشابة (24 عاما) فارق الـ15 عاما الذي يفصلها عن الشقيقة الكبرى في عائلة ويليامز (39 عاما)، لتحسم اللقاء بفضل عامل اللياقة البدنية بنتيجة 6-4 و6-4 خلال ساعة و51 دقيقة.



وتعد هذه المرة الرابعة التي تودع فيها فينوس ملاعب "فلاشينج ميدوز"من الدور الثاني خلال 21 مشاركة في البطولة التي توجت بها مرتين متتاليتين في 2000 و2001.



وحققت بهذا الأوكرانية الشابة الانتصار الثالث لها على فينوس في رابع مواجهة بينهما.



وستلتقي سفيتولينا، التي تتأهل للدور الثالث للمرة الرابعة، أمام الفائزة من مواجهة مواطنتها ديانا ياستريمسكا مع السويدية ريبيكا بيترسون.



يذكر أن البطولة شهدت خروج الإسبانية جاربيني موجوروزا من الدور الأول على يد الأمريكية أليسون ريسك، فيما تأهلت اليابانية نعومي أوساكا للدور الثاني على حساب الروسية آنا بلينكوفا.