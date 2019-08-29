تشيزنى يثق بالتتويج بأبطال أوروبا بسبب رونالدو ودى ليخت

أعرب الحارس البولندي فويتشيك تشيزني حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي، عن ثقته بقدرة فريقه على الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.



وقال تشيزني مازحا في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا: "كريستيانو رونالدو وماتياس دي ليخت لن يستطيعا إخراجنا من دوري الأبطال، فرصنا أصبحت أفضل أليس كذلك؟".



وأضاف تشيزني: "نضع المزاح جانبا، نحن لا نفكر سوى في مباراة نابولي المقبلة ببطولة الدوري الإيطالي".



وكان رونالدو قاد فريقه السابق ريال مدريد للفوز على يوفنتوس ضمن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 بعدما سجل ذهابا وإيابا في مرمى الفريق الإيطالي، بينما سجل دي ليخت هدفا بقميص أياكس الهولندي في مرمى "السيدة العجوز" وأطاح به من نفس الدور الموسم الماضي.



وتابع الحارس البولندي: "نسعى لحسم مباراة نابولي، لقد سببوا لنا العديد من المشاكل المواسم الماضية وكانوا ندا قويا، سنحاول إنهاء الأمور مبكرا".



ويستعد يوفنتوس لمواجهة نابولي، يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.



وعن الفرق بين ماسيمليانو أليجري المدرب السابق ليوفنتوس وماوريسيو ساري المدير الفني الحالي لبطل الدوري الإيطالي، قال تشيزني: "بالمقارنة مع أليجري، نحن نعمل أكثر بكثير مع الكرة وندافع بشكل مختلف".



وتولى ساري القيادة الفنية ليوفنتوس بداية من الموسم الحالي قادما من تشيلسي الإنجليزي خلفا لأليجري.