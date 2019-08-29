برشلونة يطيح بالدحيل من مونديال الأندية لكرة اليد

أطاح فريق برشلونة الإسباني لكرة اليد بالدحيل خارج بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية، بعد اكتساحه بنتيجة 38-26 ضمن مواجهات الدور ربع النهائي، والتأهل للمواجهات نصف النهائي.



ويشارك برشلونة في البطولة باعتباره حامل اللقب، كما تضم البطولة من أوروبا أيضًا كلًا من فارادار المقدوني بطل دوري الأبطال، وكييل الألماني بدعوة من اللجنة المنظمة.



وفي باقي مباريات هذا الدور، فاز الوحدة السعودي على تاوباتي البرازيلي 30-26، وخسر الزمالك المصري أمام كييل بنتيجة 28-32، وفاز فاردار المقدوني على مضر السعودي 34-27.



وبذلك تأكدت مواجهتي برشلونة وفاردار، والوحدة وكييل في الدور نصف النهائي.