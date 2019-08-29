تعرف على قرارات مجلس الجبلاية المؤقت

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المؤقت برئاسة عمرو الجنايني في اجتماعه الممتد حتى منتصف الليل ما يلي:تكليف الكابتن محمد فضل والدكتور أحمد عبد الله عضوي المجلس بإعداد تصور عن الاستعداد لتنظيم مصر لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة في نوفمبر المقبل والهيكل التنظيمي المقترح للجنة المنظمة... للتفاصيل..