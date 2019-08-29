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اقتصاد

مكاسب الطاقة والبنوك تصعد بـ"وول ستريت" عند الإغلاق

الخميس 29/أغسطس/2019 - 12:51 ص
جريدة الدستور
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صعدت الأسهم الأمريكية، الأربعاء، بعد أن تعافت من خسائرها الأولية بفعل مكاسب لأسهم شركات الطاقة والمؤسسات المالية، لكن المستثمرين ما زالوا حذرين بشأن احتمالات تصعيد آخر في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 257.65 نقطة، أو 1%، إلى 26035.55 نقطة.

في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 18.78 نقطة، أو 0.65%، ليغلق عند 2887.94 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 29.94 نقطة، أو 0.38%، إلى 7856.88 نقطة.

واستهلت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت تعاملات الأربعاء على انخفاض، بعدما جددت تحركات في سوق السندات الأمريكية المخاوف من حدوث ركود في ظل استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، أن بلاده ستستأنف "قريبًا جدًا" المفاوضات التجارية مع الصين، بعد تصعيد جديد في التوتر في الأيام الأخيرة بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم.

وقال ترامب "الصين اتصلت بمسؤولي التجارة الأمريكيين لتبدي رغبتها في العودة إلى مائدة المفاوضات"، مرحبًا بهذه الأنباء التي وصفها بأنها تطور إيجابي جدًا للعالم.

وفي حديثه على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، أشاد ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ، ووصفه بأنه زعيم عظيم، قائلًا إنه يرحب برغبته في إبرام اتفاق تجاري مع بكين وتهدئة الموقف.

وشهدت الحرب التجارية المريرة بين أكبر اقتصادين في العالم تصعيدًا حادًا الجمعة، حيث فرض كل بلد مزيدًا من الرسوم على وارداته من الآخر.

وقال ليو هي نائب رئيس وزراء الصين، الإثنين، إن بلاده مستعدة لحل خلافها التجاري مع الولايات المتحدة من خلال المفاوضات الهادئة، مضيفًا أن بكين تعارض بشدة تصعيد الصراع، حسب ما ذكرت صحيفة تدعمها الحكومة.

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