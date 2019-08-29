أسعار الذهب تتراجع بفعل جنى الأرباح وصعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، مع صعود الدولار وقيام المستثمرين بمبيعات لجني الأرباح في أعقاب مكاسب بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، لكن الضبابية التي تكتنف النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والنمو العالمي أبقت المعدن النفيس قرب أعلى مستوياته في عدة سنوات.



وانخفض الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1541.60 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، وفي جلسة الإثنين الماضي لامس الذهب أعلى مستوياته منذ أبريل 2013، عند 1554.56 دولار.



وانخفضت العقود الأمريكية للذهب 0.2%، لتبلغ عند التسوية 1549.10 دولار للأوقية.



وارتفع مؤشر الدولار 0.2%، وهو ما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.2% إلى 18.38 دولار للأوقية بينما صعد البلاتين 4.8% إلى 907 دولارات للأوقية. وانخفض البلاديوم 0.8% إلى 1469.60 دولار للأوقية.