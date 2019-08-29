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اقتصاد

أسعار الذهب تتراجع بفعل جنى الأرباح وصعود الدولار

الخميس 29/أغسطس/2019 - 04:53 ص
جريدة الدستور
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تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، مع صعود الدولار وقيام المستثمرين بمبيعات لجني الأرباح في أعقاب مكاسب بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، لكن الضبابية التي تكتنف النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والنمو العالمي أبقت المعدن النفيس قرب أعلى مستوياته في عدة سنوات.

وانخفض الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1541.60 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، وفي جلسة الإثنين الماضي لامس الذهب أعلى مستوياته منذ أبريل 2013، عند 1554.56 دولار.

وانخفضت العقود الأمريكية للذهب 0.2%، لتبلغ عند التسوية 1549.10 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2%، وهو ما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.2% إلى 18.38 دولار للأوقية بينما صعد البلاتين 4.8% إلى 907 دولارات للأوقية. وانخفض البلاديوم 0.8% إلى 1469.60 دولار للأوقية.

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