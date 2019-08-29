الخميس 29 أغسطس 2019 الموافق 28 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
بالأسماء.. إصابة 13 شخصًا فى انقلاب سيارتين بصحراوى بنى سويف

عالم

وزير خارجية ألمانيا يزور السودان الأسبوع المقبل

الخميس 29/أغسطس/2019 - 12:44 ص
جريدة الدستور
طباعة
يبدأ وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، الأسبوع المقبل، زيارة رسمية إلى السودان، كأول مسؤول أوروبي رفيع يصل إلى الخرطوم عقب توقيع وثائق السلطة الانتقالية.

وبحسب الخارجية السودانية، فإن هيكو سيصل إلى الخرطوم يوم 3 سبتمبر المقبل على رأس وفد ألماني يضم 30 شخصًا، وهي أول زيارة لوزير خارجية ألمانيا للسودان منذ عام 2011.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء، السفير بابكر الصديق محمد الأمين، من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الألماني خلال الزيارة كلًا من رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك.

وأضاف أن هذه الزيارة تعتبر أرفع زيارة لمسؤول أوروبي، بعد توقيع وثائق الفترة الانتقالية وتشكيل مؤسسات الحكومة الانتقالية.

وكان وفد برلماني ألماني زار السودان، الأسبوع الماضي، والتقى عددًا من كبار المسؤولين، كما قام السفير فيليب إكرمان، المدير العام لإدارة أفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط والأدنى بالخارجية الألمانية، بزيارة للبلاد، خلال أغسطسأب الجاري.

وأشار إكرمان إلى أن ألمانيا ظلت مهتمة بتطورات الأوضاع بالسودان عقب نجاح الثورة، وعبرت في العديد من تصريحات كبار مسؤوليها عن الحرص على استقرار السودان والرغبة في مساندته ودعمه خلال الفترة الانتقالية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

رد فعل ميدو على رسالة رئيس نادى الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

فرص توظيف جديدة بشركة "خالدة للبترول"

منذ حوالي 14 ساعة

ملخص مباراة الزمالك وكيل الألماني في ربع نهائي كأس العالم لأندية اليد

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتخطى المقاصة بصاروخ "عبدالله" ويتأهل لنصف نهائي الكأس (صور)

ads

الصور

image description

بحضور وزيرة الثقافة.. مدحت صالح يتألق بحفل محكى القلعة

image description

"عم زلعوكة" أقدم بائع صحف في مصر القديمة (صور)

image description

مباراة صعود الزمالك إلى نهائي الكأس بالفوز على المقاصة

image description

مجلس إدارة الأهلي يفتتح المنطقة الترفيهية بفرع النادي بمدينة نصر

image description

فعاليات اليوم العاشر من مهرجان محكى القلعة

الأكثر قراءة

برقم الجلوس Nategtk.. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

تعرف على قرارات مجلس الجبلاية المؤقت

الان ننشر رابط نتيجة الدور الثاني 2019 للثانوية العامة thanwya

نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس thanwya

أيام زمان

تعرف على الفنان الذي علّم عمر الشريف الصلاة

"الإفيه مقابل 5 جنيه".. نجل محمد رضا يكشف أسرار عن حياة والده

في ذكرى رحيل "الخواجة صروف".. الفنان نبيل الدسوقي "مشخصاتي" بارع

رغم اختلاف ديانتهما.. قصة حب وارتباط جمعت بين زبيدة ثروت ولبناني

الصحة

سرطان الثدى يصيب الرجال أيضا.. تعرف على أعراضه

أخطاء يجب تجنبها عند العناية بالبشرة

طرق تناول الأرز دون زيادة الوزن

التهاب مفاصل الأصابع يهاجم المرأة بصفة خاصة

الرئيس نيوز

والد "ياسين": خال الطفل هو من نزل للمجاري بحثا عنه

شركة إنتاج ترصد "مكافأة ضخمة" لمن يسلم السيد البدوي للشرطة

الزمالك يتأهل لنصف نهائي الكأس بفوزه على مصر المقاصة

روسيا تشجع أردوغان على القطيعة مع الغرب تمهيدًا لـ"التهام تركيا"

منوعات

دراسة: المتفائلون لديهم فرصة كبيرة في بلوغ سن الـ 85

"عم زلعوكة" أقدم بائع صحف في مصر القديمة (صور)

سرقة سيارة لص أثناء سطوه على محل تجارى

رجل أعمال يرفع دعوى قضائية على حبيبته لاستعادة مليونى دولار

كشكول

محافظ الفيوم يؤكد أهمية الأنشطة التربوية في العملية التعليمية

طارق شوقي يستعرض تجربة مصر لتطوير التعليم في طوكيو

استقبال رغبات طلاب "دور ثان" من الشهادات الفنية بتنسيق الجامعات

تجديد مدرسة شهداء الحرية بالهرم

إسلام سياسي

"الشباب المستقل" تدعو سجناء التيار الإسلامي بالانقلاب على قادة الإخوان

تقرير أمريكي: المستقبل للقاعدة في سوريا

شباب الإخوان يسخرون من محمد الجوادي لإشادته بجماعته الإرهابية

التفاصيل الكاملة لحرب "عاصم عبد الماجد" على قادة الإخوان


زيت وسكر

9 سبتمبر..  إنطلاق فعاليات معرض صحارى الدولى

“الرى” تلاحق البواخر السياحية المخالفة

“الرى” تبحث آخر استعدادات أسبوع القاهرة للمياه

وزير الرى يستعرض خطة ترشيد إستهلاك المياه

مقالات الرأي
جلال حمام
البحث العلمى.. كفاءات تحتاج إمكانيات
أحمد بهاء الدين شعبان
تحدى الإرهاب «4»
صفوت البياضي
أمراض مستعصية والأبحاث متوالية
ماجد حبته
الاستثمارات اليابانية.. أرقام وأحلام!
المزيد

الثقافة

مناقشة المجموعة القصصية "عيون في فراغ أسود" بإبداع الإسكندرية

ختام برنامج "الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي" بقصور الثقافة

أحمد عبدالمعطي حجازي: انتهيت من قصائد جديدة لكنها لا تصنع ديوانًا.. وأكتب مذكراتى

اتحاد كتاب مصر ينعي الشاعر العراقي إبراهيم الخياط

صفحتنا ع الفيس بوك