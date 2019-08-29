وزير خارجية ألمانيا يزور السودان الأسبوع المقبل

يبدأ وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، الأسبوع المقبل، زيارة رسمية إلى السودان، كأول مسؤول أوروبي رفيع يصل إلى الخرطوم عقب توقيع وثائق السلطة الانتقالية.



وبحسب الخارجية السودانية، فإن هيكو سيصل إلى الخرطوم يوم 3 سبتمبر المقبل على رأس وفد ألماني يضم 30 شخصًا، وهي أول زيارة لوزير خارجية ألمانيا للسودان منذ عام 2011.



وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء، السفير بابكر الصديق محمد الأمين، من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الألماني خلال الزيارة كلًا من رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك.



وأضاف أن هذه الزيارة تعتبر أرفع زيارة لمسؤول أوروبي، بعد توقيع وثائق الفترة الانتقالية وتشكيل مؤسسات الحكومة الانتقالية.



وكان وفد برلماني ألماني زار السودان، الأسبوع الماضي، والتقى عددًا من كبار المسؤولين، كما قام السفير فيليب إكرمان، المدير العام لإدارة أفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط والأدنى بالخارجية الألمانية، بزيارة للبلاد، خلال أغسطسأب الجاري.



وأشار إكرمان إلى أن ألمانيا ظلت مهتمة بتطورات الأوضاع بالسودان عقب نجاح الثورة، وعبرت في العديد من تصريحات كبار مسؤوليها عن الحرص على استقرار السودان والرغبة في مساندته ودعمه خلال الفترة الانتقالية.