أهم القرارات الصادرة من النائب العام ووزير العدل خلال الساعات الماضية

تنشر الدستور أهم القرارات الصادرة خلال الساعات الماضية من يوم الأربعاء، من النيابة العامة ووزارة العدل:



حبس مدير شبكات الصرف الصحي بالجيزة فى حادث غرق الطفل ياسين

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بحبس مدير شبكات الصرف الصحي في الجيزة ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمصرع طفل غرقا ببالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية.



ضبط وإحضار لمراقب شبكات الصرف الصحي بسبب غرق الطفل ياسين بـ بالوعة نادي الطالبية

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بضبط وإحضار مراقب شبكات الصرف الصحي بالجيزة للتحقيق معه في غرق الطفل ياسين عماد رواش ببالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية بعد حبس مدير الشبكات.



وزير العدل: إنشاء واستحداث فرع دعوى تأديبية و3 نيابات تابعة للنيابة الإدارية

أصدر وزير العدل، قرارًا بإنشاء واستحداث فرع دعوى تأديبية وثلاثة نيابات تابعة لهيئة النيابة الإدارية.



وذكر بيان صادر عن هيئة النيابة الإدارية، الأربعاء، أن القرار تضمن إنشاء فرع دعوى تأديبية لمستوى الإدارة العليا يختص بدوائر المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا عدا الإسكندرية ويكون مقره مدينة السادس من أكتوبر، وكذلك إنشاء نيابة العبور الإدارية ويكون مقرها مدينة العبور، ونيابة أشمون القسم الثاني ويكون مقرها مدينة أشمون، ونيابة المنشأة ويكون مقرها مدينة المنشأة بمحافظة سوهاج.



كما تضمنت القرارات تعديل اختصاصات فرع الدعوى القسم الأول ونيابات شبرا الخيمة القسم الأول والثالث، ونيابة أشمون القسم الأول ونيابة جرجا.



وأوضح البيان أن قرار وزير العدل، جاء إيماءً لموافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي رئيس الهيئة، وفي ضوء الاهتمام البالغ بتحقيق العدالة الناجزة والتخفيف على المواطنين وسهولة الوصول والتواصل مع النيابة الإدارية بما ينعكس على حسن أداءها لرسالتها السامية في تحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون.