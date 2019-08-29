دراسة: السمنة تزيد من فرص الإصابة بالاكتئاب

يتبع البعض الكثير من الحميات الغذائية من أجل الحصول على الجسم الرشيق والمثالى، فوفقًا لأخر الدراسات التى نشرها موقع "ديلى ميل" البريطانى، فقد أكد عدد من الباحثون الألمان أن السمنة قد تزيد من خطر الإصابة بالأمراض النفسية.



من جانبه، قال الدكتور أحمد هلال، استشارى الطب النفسي، إن السمنة من الأمراض التى تزيد بشكل كبير فرص الإصابة بأمراض الاكتئاب والقلق.



وأشار أستاذ الطب النفسى إلى أن خسارة المزيد من الوزن يساعد بشكل كبير فى تحسين الحالة النفسية، وتقليل فرص الإصابة بمرض الاكتئاب.



وأضاف هلال، أن الطب النفسى من الأمور التى تساعد بشكل كبير فى خسارة الوزن، لذا فلابد على من يتبعون حمية غذائية معينة المتابعة مع الطبيب النفسى لنجاح المهمة.



وأوضح أستاذ الطب النفسى، أن التخلص من السمنة يساعد بشكل كبير فى تعزيز وظائف المخ، بالإضافة الى منع ظهور علامات الشيخوخة مبكرًا.