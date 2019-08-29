"مستقبل وطن" بالشرقية يدشن مقرًا جديدًا بمركز أبو كبير

افتتح حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، مساء الأربعاء، فى محافظة الشرقية، مقرا جديدا للحزب بمركز أبو كبير.



وشهد حفل الافتتاح، حضور الدكتور محمد سليم، أمين عام الحزب بمحافظة الشرقية، والحاج أحمد أبو غريب أمين الفلاحين بالمحافظة، والدكتور إسلام الجوهري أمين المهنيين، والعقيد عبد الله لاشين عضو مجلس النواب، والدكتور ثروت مهنا الأستاذ بجامعة الأزهر، وهيئة مكتب الحزب بالمركز، وجميع الأمناء النوعيين وعدد من أعضاء الحزب.



وعبر "محمد سليم" في كلمته عن امتنانه فيما تبذله أمانة مركز أبو كبير بدعم برلماني، في الوصول بالحزب وتشكيلاته للقرى والكفور، لتقديم الخدمات المجتمعية، والندوات التوعوية، إضافة للفاعليات الخدمية والتعريفية بنشاط الحزب، والتواصل مع المواطنين.



وأكد "سليم" أن الحزب متمسك بأفكاره وسياساته في دعم المواطن البسيط، ومساندته في الفترات الصعبة، وخاصة الموسمية منها مثال تنظيم معارض الأدوات المدرسية، وما يقدمه الحزب من دعم يسهل على الأسر ويساندهم، قدر المستطاع، مضيفا أن هذا هو خير دليل على أن الحزب يسعى لممارسة عمل سياسى حقيقى، معتمدا في ذلك على إقامة حياة كريمة.



من جانبه، قال العقيد عبد الله لاشين عضو مجلس النواب عن دائرة أبو كبير، أن اليوم يعتبر انطلاقة حقيقية للحزب بعد تدشين مقرا مجهزا يليق بأبناء وأعضاء حزب مستقبل وطن بمركز أبو كبير.