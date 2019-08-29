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عالم

مجلة ألمانية تحذر: تركيا خطر على السائحين

الخميس 29/أغسطس/2019 - 01:29 ص
جريدة الدستور
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قالت مجلة ألمانية، الأربعاء، إن تركيا أصبحت خطرا كبيرا على السياح الألمان بعد تزايد عمليات الاستجواب والاعتقال في المطارات التركية.

وأكدت مجلة "فوكس" الألمانية أن: "دينس يوجيل، وميسال تولو، وبيتر شتويدتنر، ثلاثة صحفيون ألمان تعرضوا للاعتقال في تركيا خلال العامين الماضيين، وأصبح الأمر أزمة كبيرة في العلاقات بين أنقرة وبرلين".

وأضافت: "نجحت ضغوط برلين في إطلاق سراح الثلاثة، وحدثت انفراجة مؤقتة في العلاقات لكن في الآونة الأخيرة عادت تركيا واعتقلت المزيد من الألمان".

وتابعت: "خلال الـ٣٠ يوما الماضية اعتقل أشخاص ألمان في تركيا، والرابط المشترك بينهم أن جميع المعتقلين جرى توقيفهم في المطارات عقب وصولهم بغرض السياحة".

وضربت المجلة الألمانية مثالا بحالة عثمان بي، ألماني من أصول تركية اعتقل أواخر يوليو الماضي عند وصوله بغرض السياحة، ولم تفرج عنه السلطات التركية حتى الآن، كما اعتقلت السلطات سائحا آخر أواخر يوليو لمدة ٤ أسابيع قبل السماح بمغادرته البلاد.

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