تحالف دعم الشرعية: سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون بمطار أبها

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، في نبأ عاجل، عن سقوط مقذوف أطلقته ميليشيات الحوثي على مطار أبها الدولي من دون وقوع إصابات.



وكان قد أعلن متحدث عسكري باسم الحوثيين في اليمن في تغريدة على موقع "تويتر" إن الحركة هاجمت مطار أبها في السعودية بصاروخ كروز يوم الأربعاء.



وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ونائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، أن الحوار يمثل طريقا وحيدا لحل الأزمة اليمنية.



ومن جهتها، كشفت مورجان أورتاجوس، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، أن بومبيو شدد على ضرورة حل الازمة اليمنية، وذلك خلال لقائه ببن سلمان، أمس الأربعاء.



وأضافت أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم حل تفاوضي بين حكومة الجمهورية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وشكر نائب وزير الدفاع على جهود السعودية الرامية إلى التوسط لتسوية الخلاف.