صور.. إحباط محاولة تنقيب عن آثار فى معبد الملك رمسيس الثانى بالجيزة

أحبطت مباحث السياحة بالجيزة، التنقيب عن الآثار في معبد يشتبه أنه معبد الملك رمسيس الثاني في منطقة ميت رهينة بالبدرشين، وألقت القبض على المتهم القائم بالحفر.



وردت معلومات إلى المقدم محمد حمودة رئيس مباحث سياحة وآثار سقارة، والرائد عمرو قاسم الضابط بمباحث آثار الجيزة بقيام "عبد الرحمن.س.أ" 24 عاما، بالحفر خلسة في منطقة الجابري بميت رهينة والتي تعد منطقة أثرية، فور إخطار اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير شرطة السياحة والآثار، ووجه بسرعة التحري عن صحة المعلومات.



تم استصدار إذن من النيابة العامة، وانتقلت قوة أمنية ترأسها العقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث سياحة وآثار الجيزة، والمقدم محمد حمودة، والرائد عمرو قاسم إلى المكان المحدد، ونجحت في إلقاء القبض على المتهم، وتبين من الفحص أنه قام ببناء غرفة كتعدى على الأرض التابعة للآثار، ولإخفاء أعماله غير المشروعة بالحفر والتنقيب، حيث تبين أن بداخل تلك الغرفة يوجد حفر عمقه 3.5 أمتار وقطره 1.5 متر، وهو عبارة عن مبنى أثري من الحجر الجيري يظهر منه جزء بسيط والباقي تغمره المياه الجوفية.



وأشارت التحريات التي أجريت برئاسة اللواء مدحت منتصر مدير مباحث السياحة، والعميد حسين عبد التواب رئيس مباحث الآثار، أن لجنة أثرية توجهت لفحص الحفر، وكشفت أنه قد يكون كشف أثري عظيم عن معبد الملك رمسيس الثاني وأعاقت المياه التي تغمر الحفر اللجنة الأثرية من استكمال أعمال الفحص، وتم إجراء شفط للمياه إلا أنها تعود مرة أخرى، فتم إخطار النيابة العامة للسماح للجنة باتخاذ إجراءاتها اللازمة لاستكمال الكشف عن المعبد الملكي.



وتبين من مناقشة المتهم أنه أعد مقطع فيديو للحفر الأثري لعرضها على راغبي الثراء السريع من المنقبين لبيعه لهم حتى يستكملوا أعمال الحفر والتنقيب، تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.