وفاة 7 أشخاص بالمغرب بسبب الأمطار الغزيرة فى الجنوب

أعالنت وكالة "فرانس برس" وفاة سبع أشخاص بالمغرب العربي اثر أمطار غزيرة ضواحي مدينة تارودانت جنوب المغرب.



وأفاد مصدر من السلطات المحلية ​المغرب​ية للوكالة، أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة أدت إلى حدوث فيضانات في قرية تيزرت في ضواحي تارودانت أودت بحياة الضحايا السبع، مشيرا إلى أن الجهود جارية "للبحث عن مفقودين محتملين" من جانب عناصر الوقاية المدنية وسكان المنطقة.



وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، أن عمليات بحث عن مفقودين محتملين تجري بمشاركة السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية وساكني المنطقة.



وفي السياق ذاته، ذكر مدونون على "فيس بوك" أن "أغلب الضحايا والمفقودين كانوا يتابعون مباراة كرة القدم على ملعب بجانب واد قبل أن تجرفهم السيول".