مناقشة المجموعة القصصية "عيون في فراغ أسود" بإبداع الإسكندرية

نظم مركز الحرية للإبداع الإسكندرية، ندوة مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة المجموعة القصصية "عيون في فراغ أسود" للكاتبة الدكتورة إيمان الزيات، بمشاركة الدكتور شريف عابدين، والشاعر وسيم عبد الخالق.



تناولت الندوة بالعرض والتحليل المجموعة القصصية - الصادرة عن دار النخبة - والتي تتمحور حول كل ما له علاقة بالعالم الخفي وتعبر في عمومها عن القلق الوجودي من المجهول، حيث تنتمي المجموعة القصصية إلى أدب الفانتازي، وتضم مجموعة من القصص منها "الدور 18"، و"استماع أخير للجرامافون"، و"مقعد فارغ لحبيبة"، و"أنا الإسكندرية".



يذكر أن الكاتبة والناقدة إيمان الزيات صدر لها عدة أعمال أدبية منها رواية "مينوراه"، و"الكتاب النقدي الأشرعة البيضاء".