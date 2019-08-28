سفيتولينا تتخطى فينوس في بطولة أمريكا المفتوحة

تأهلت اللاعبة الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة الخامسة عالميا إلى الدور الثالث في منافسات فردي السيدات بـ بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، اليوم الأربعاء.



وتمكنت سفيتولينا من بلوغ الدور الثالث في آخر البطولات الأربع الكبرى “جراند سلام” لهذا الموسم، بالفوز على الأمريكية المخضرمة فينوس ويليامز بمجموعتين دون مقابل بواقع 6-4 و6-4.



وتنتظر الأوكرانية في الدور المقبل، مواجهة الفائزة من مباراة السويدية ريبيكا بيترسون والأوكرانية دايانا ياستريمسكا.



ولقنت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الثالثة عالميا صاحبة الضربات القوية، منافستها ميريام بولكفادزه، درسًا في فنون تسديد ضربات الإرسال، لتفوز عليها 6-1 و6-4 وتتأهل للدور الثالث.